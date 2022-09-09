«Ария»: Через день играть концерты для нас лучше!

В полном составе - Владимир Холстинин, Виталий Дубинин, Михаил Житняков, Сергей Попов, Максим Удалов - исполнили песни из разных периодов своего творчества - «Колизей», «Штиль», «Герой асфальта», «Осколок льда», «Улица роз», «Беспечный ангел» - и поделились свежими новостями из своей творческой жизни.



Группа «Ария»

Самый масштабный за свою 36-летнюю историю тур «Гость из царства теней» стартовал еще в апреле этого года и продлится плотным графиком до конца текущего. Ведущие вечернего шоу вспомнили, что с этой программой группа выступала еще в 2019 году и узнали, как два года простоя повлияли на то, что сейчас происходит на сцене.

«Во-первых мы, как и наши поклонники, соскучились по концертам. Мы буквально как с цепи сорвались и закатили такой тур, который изначально даже не планировался как тур. Мы сделали постановочный концерт, который вряд ли можно было бы возить по всей стране в силу расстояний - логистика сложная, а проект масштабный. В итоге пока сидели в пандемию было время подумать, и мы все-таки решили его повторить».

«Гость из Царства Теней» - пожалуй, лучшее шоу в истории российского тяжелого рока. Концерт проходит с невероятным размахом. Уникальная трёхуровневая сцена в виде трёхпалубного корабля, где каждая палуба — экран-хамелеон, причудливо меняющий сцену от Летучего Голландца до горы Голгофы. Огромный задник с уникальными, созданными специально для концерта, видео-артами. Объемные декорации, палящие пушки, заставляющие поверить в реальность морского боя. Все это - звук, свет, экраны, пиротехника, декорации, костюмы - перевозится 10 грузовиками. Артисты рассказали, как технически справляются в условиях плотного графика тура, насколько им самим тяжело гастролировать и восстанавливаться после выступлений, когда концерты идут буквально через день.

«В нашем случае как раз лучше, когда концерты идут один за другим. Здесь сверхзадача успевать у технических служб. Через день играть концерты для нас лучше, мы это делаем и гораздо чаще, чтобы энергетика сохранялась. Есть такой накат правильный, концертный тонус в нашем случае появляется от большого числа концертов».



Михаил Житняков







Вокалист группы Михаил Житняков также прокомментировал, насколько для музыкантов важен размер зала, так как выступать им приходится в самых разных по своим масштабам площадках.

«У каждого размера есть свои прелести. Я сейчас о площадке, конечно же. Это и маленькие клубы, когда есть такой коннект со зрителем, когда ты видишь их глаза, а до людей, стоящих в первом ряду, можно буквально дотянуться рукой. И конечно масштабные, большие концертные площадки, где критическая масса людей невольно тебя заряжает адреналином, так что просто не выберешься».

Видеотрансляция живого концерта шла в прямом эфире на странице «Авторадио» ВКонтакте. Здесь можно было наблюдать живые выступления музыкантов, а также как получали поздравления в связи с пополнением семейства Владимир Холстинин и Михаил Житняков. «Дома вы побывали - это факт, у двоих членов группы родились сыновья. Браво!», - шутили и поздравляли ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар.

У бас-гитариста Виталия Дубинина в этом году тоже появилось свое чадо – сольный альбом «Бал-маскарад», недавно также состоялась премьера клипа на одну из его песен. В прямом эфире «Авторадио» он объяснил, зачем рок-музыканту успешного коллектива, который сейчас колесит по всей стране, еще и сольный альбом.

«От нечего делать. Пандемия внесла коррективы, лень было сидеть на печи ровно».

Не ускользнула от мурзилок и еще одно событие группы. В музыкальных магазинах появилось пять студийных альбомов группы «Ария» на виниле: «Мания величия», «С кем ты», «Игра с огнем», «Кровь за кровь», «Ночь короче дня». Музыканты поведали, что не планируют на этом останавливаться и к декабрю уже будет переиздана полная антология «Арии» на виниле.