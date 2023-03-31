«Дискотека Авария» перезаписала песню «Арии» - «Воля и разум»

«Я всегда хотел оживить эту песню, - рассказывал солист коллектива Алексей Рыжов. - Не понимаю, почему её до сих пор никто не спел. Даже гимн России спели все, кто мог, а вот «Волю и разум» пока никто не перепел. Нет, дело конечно не только в этом. Это всё-таки гимн нашего детства. Нам хотелось прикоснуться к этому прекрасному искусству».

Вместо гитарных риффов музыканты используют похожие на них трансовые семплы и семплированные гитары.

Оригинальная версия песня «Воля и разум» была представлена на альбоме «Арии» «С кем ты?», выпущенном в 1986 году. Авторы композиции – Андрей Большаков и Александр Елин.