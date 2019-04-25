«Дискотека Авария» высмеяла коучей

Как сообщили агентству Intermedia в пресс-службе коллектива, эта композиция, по задумке создателей, должна «раскрыть глаза» на реальность и на то, что человек является объектом заработка.

- Последнее десятилетие Россию и весь мир захватила мания дополнительного образования в формате тренингов и лекций, - говорят музыканты. - Миллионы людей готовы расстаться со своими деньгами, чтобы успешные и богатые люди – «Коучи» - со сцены рассказали им об источниках жизненной энергии, секретах успеха богатейших людей планеты и правилах позитивной жизни. Однако мало кто задумывается, что основная цель самих «Коучей» - это заработать денег рассказывая, как преуспеть в жизни. Публичный успех подавляющего большинства их них – фикция, их советы – прописные истины уровня начальной школы, а все тренинги – секта вперемешку с деревенской дискотекой. Для таких «Коучей», продающих воздух загипнотизированным зрителям, здравомыслящие люди в обиход специальный термин, полностью отражающий их сущность - «инфоцыгане».

По словам фронтмена группы Алексея Серова, этот трек раскрывает и обличает методы и способы нечестного заработка и несет мощнейший социальный посыл для слушателей, которые с легкостью узнают в песне себя.