«Дискотека Авария» отметила 50-летие Рыжова клипом

Клип на эту песню снят режиссером Евгением Быстровым. В нем музыканты собрали яркие кадры со своих концертных выступлений, дополнив их оригинальной компьютерной графикой.

- В прошлом году мы заряжали крэмы, воду и кто что хотел... В этот раз мы зарядим вас максимальнейшей энергией. Но это не значит, что крэмы не нужно заряжать - заряжайте! – представили участники «Дискотека Аварии» новый клип в своем инстаграме. – Помните, в эти трудные дни мы вместе с вами вдохнём любовью и музыкой весь мир. Аве Аварийская энергия переполняет нас! Вместе с вами мы будем раздавать её всем!

В новой песне «Дискотека Авария» (авторы музыки: И. Брагин, А. Лукичёв; авторы текста: Д. Колесников, А. Рыжов) вспоминает времена своей молодости, пришедшейся на 90-е годы.

- Мы были там, где была Dendy, была Sega. Я помню, шумной вечеринкой доставал соседа, - поют они.



ТЕКСТ

В новой песне звучат и строчки из прошлых хитов «Дискотеки Авария», записанные под танцевальный бит.

Впервые эта композиция прозвучала на концерте «Аварии» в конце 2019 года, и участники группы уже на тот момент пришли к решению о том, что премьера трека должна состояться именно в юбилейный для проекта год.