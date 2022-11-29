«Дискотека Авария»: Самый крайний концерт – самый лучший!

Музыканты зажгли в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» со своими горячими энергичными хитами. «Опа!», «Фантазер», «На острие атаки», «Улетела» – эти песни всегда заставляют поклонников пускаться в пляс.

«Старые хиты мы осмысляем на концертах по-разному, они всегда звучат по-другому. Поэтому самый крайний концерт – самый лучший! А завтра будет еще лучше, и будут новые песни», – заявил солист Алексей Серов.



Алексей Серов

Кроме встреч со зрителями, есть у музыкантов и личные праздники, важные для всей группы. Так, в этом году исполняется 25 лет со дня появления в составе «Дискотеки Авария» заводного и яркого Алексея Серова. Солист ворвался в коллектив в 1997 году.

«И еще одна дата существует. У нас на двоих с Алексеем соточка в этом году. Два по 50!» – рассказал вокалист и продюсер «Дискотеки Авария» Алексей Рыжов.



Алексей Рыжов

Спелись музыканты за годы отлично, а еще станцевались и сыгрались на футбольном поле. По словам Серова и Рыжова, они занимаются спортом вместе несколько раз в неделю, а недавно сыграли одной командой на большом футбольном поле. Проиграли соперникам совсем немного – со счетом 4:3. Ну, и за футбольным чемпионатом, конечно, следят внимательно.

«Мы такие же болельщики, как все. Так же переживаем за свою страну, за свою команду. Ничего страшного, что сейчас ее нет на ЧМ, сейчас нет – потом будет. Главное, чтобы у нас здесь не только профессиональный спорт развивался, но и обычный, любительский», – говорят музыканты.

Что касается прогнозов на победу в ЧМ в этом году, здесь мнения друзей разделились: Алексей Рыжов – за Испанию, Алексей Серов – за Гану.

«Я за свободу в Африке. Других вариантов нет, ребята!» – заявил Серов.

При всем увлечении спортом и футболом, оба солиста «Дискотеки Авария» на участие в Медиалиге не претендуют. Их любовь к спорту бескорыстна и уходит корнями в детство, отметили музыканты.

В финале концерта и общения с ведущими и слушателями «Дискотека Авария» исполнила самый популярный новогодний хит в стране после «В лесу родилась елочка». «Новогоднюю», признались музыканты, поклонники просят в любое время года – песня зашла в души и не хочет отпускать. В прошлом году эта композиция подвинула в рейтингах новогодних хитов даже знаменитые «5 минут» Людмилы Гурченко.

«Конечно, мы не могли такое предположить. Думали, ну, может быть, год попоем, два-три, а потом ее стали просить и весной, и летом, и осенью. И так каждый раз», – признались артисты.

Все видео живого выступления «Дискотеки Авария» в студии «Авторадио» можно найти на YouTube-канале радиостанции.