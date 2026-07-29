В новом «Человеке-пауке» звучит песня Монеточки

Об этом сообщают первые зрители в соцсетях. Песня звучит в сцене, где Питер Паркер посещает Брайтон-Бич. Режиссёр фильма Дестин Креттон сказал, что любит этот трек и рад реакции русскоязычной аудитории.



Монеточка

Трек «Монополия» также указан в титрах картины среди использованных композиций. Песня вышла в 2024 году и вошла в альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты.». В альбоме она идет на четвёртом месте.

«Совершенно новый день» — четвертый фильм о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Он выйдет в мировой прокат 31 июля. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Это приводит к открытию мультивселенной.

На этот раз Человек-паук столкнется с новым загадочным противником — его сыграла Сэди Синк. Его собственные способности начинают выходить из-под контроля. В фильме также появятся Каратель (Джон Бернтал) и Халк (Марк Руффало).

Аналитики прогнозируют, что картина может стать одним из главных кассовых хитов года и вернуть Marvel серию крупных успехов после неоднозначных результатов последних релизов. Журналисты, уже посмотревшие фильм, называют историю более глубокой, вдумчивой и зрелой, хвалят экшн и возвращение героя к «городским корням».

Трейлер «Совершенно нового дня» стал первым в истории, преодолевшим отметку в 1,1 млрд просмотров. Из них 718,6 млн он собрал за первые сутки, побив рекорд трейлера «Дэдпула и Росомахи» (365 млн просмотров).