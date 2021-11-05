Вышел трибьют t.A.T.u. "200 по встречной" с Пугачевой, Ротару, Милохиным, Кокой и др.

Всего в релиз вошло 26 треков. Алла Пугачева и София Ротару исполнили «Нас не догонят», «Монеточке» достался «Мальчик-гей», «Слот» перепел «Я сошла с ума». Кроме того, в трибьюте приняли участие «Рефлекс» («Новая модель»), Даня Милохин («Не догонят»), «Винтаж» («Простые движения») и другие. «Нас не догонят» также представлена в виде инструментальной композиции Дмитрия Маликова, а «Клоуны» звучат в виде дуэта ЛСП и White Pink.

Dorofeeva спела «Я твоя не первая», Manizha - «Не верь, не бойся», Алёна Швец - «Обезьянка-ноль», «Моя Мишель» - «Зачем я?», «Винтаж» - «Простые движения», Ваня Дмитриенко - «220», Rita Dakota - «Sacrifice», «Нервы» - «Не верь, не бойся», Iowa - «Люди-инвалиды», Клава Кока - «Сошла с ума», Женя Любич - «30 минут», Imany - «All the Things She Said».



ТЕКСТ

Ранее вокруг этого релиза и посвященного ему концерта разгорелся спор об авторских правах с участием всех участников группы «Тату». Впрочем, в релиз вошел ремикс Сергея Галояна, который ранее выступал против проекта.

«Удивительная штука — группа «Тату» образовалась в 1999 году, распалась фактически в 2006 году, а все их песни до сих пор на слуху. Каков же же был запал Шаповалова! Более юные слушатели с опытом после 2006 года с удивлением услышат модный и актуальный звук вкупе с отличными мелодиями. Если задачей для каждого из топовых артистов релиза (а тут почти все топы!) было сохранить собственную индивидуальность, и при этом дать песням модный звук — получилось буквально у всех! Невероятно, но факт. Отдельно стоит сказать про аксакалов. Прямо скажем, дуэтов у Аллы Пугачевой и Софии Ротару на пальцах пересчитать. И символическая «Нас не догонят» - отличный дуэт, даже жалко, что обе великие певицы обычно так не поют, да и живьем никогда это не споют. Зато запись есть. Парафраз «они не догоняют» прекрасен и ироничен. Тут нет неудачных версий, каждая имеет право на жизнь. Поэтому скажу скорее про неудачи. Очень неудачным показалось решение Манижи впендюрить в «Не верь, не бойся» куски собственной Russian Women, - как слон в посудной лавке. Polina устроила из All The Things She Said среднестатистический евро-поп, что дико. Некая Molchat Doma вдруг что-то из «Технологии» сварганила не в тему», - считает музыкальный критик Гуру Кен.