Лена Катина родила сына

Певица родила сына, которого назвали Демьяном. О пополнении в семье на своей странице в соцсети сообщил супруг артистки бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Он опубликовал кадры из больничной палаты, где радостно прыгает на резиновом надувном мяче в родильном блоке.



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"Сегодня в девять часов и 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня", – написал Спиридонов.

Бизнесмен стал отцом в первый раз, а у Катиной уже есть опыт материнства. Она воспитывает сына Александра от первого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов поженились в июне прошлого года. Как признавались супруги, они всегда мечтали об общем ребенке. Певица также рассказывала, что ее супругу удалось наладить отношения с сыном от прошлых отношений.