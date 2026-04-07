Сиа будет выплачивать бывшему мужу более 40 000 долларов в месяц в качестве алиментов

Певица Сиа и ее муж Бернад достигли соглашения по вопросу алиментов и опеки над их двухлетней дочерью, Сомерсолт Вондер Бернад, спустя год после того, как Сиа подала на развод.



Sia

Согласно судебным документам, поданным в понедельник в Верховный суд округа Лос-Анджелес, австралийская певица и автор песен согласилась выплачивать Бернаду 42 500 долларов в месяц в качестве алиментов, начиная с 1 апреля. Выплаты будут продолжаться до тех пор, пока Сомерсолт не исполнится 18 лет.

Как сообщают People и Us Weekly, 50-летняя женщина также взяла на себя финансовую ответственность за оплату обучения сына в частной школе, медицинскую страховку, согласованные внеклассные мероприятия и расходы на медицинское обслуживание, не покрываемые страховкой.

После длительной борьбы за опеку бывшие супруги договорились о совместной юридической опеке над Сомерсолтом, в то время как физическая опека будет осуществляться по установленному графику, в котором будут указаны конкретные будние и выходные дни, а также подробное расписание на праздники.

Например, Бернард будет присматривать за Сомерсолтом в День отца и на еврейские праздники, такие как Ханука, а Сиа — за их маленьким сыном в День матери, на Пасху и Рождество. В другие дни, например, на День благодарения, они будут по очереди присматривать за ребенком.

Певица, известная по хиту Cheap Thrills, вышла замуж за Бернарда в Италии в мае 2023 года и подала на развод в марте 2025 года, через год после рождения Сомерсолт.

Бернад первоначально просил о единоличной юридической и физической опеке над их сыном, утверждая, что Сиа является ненадлежащей матерью, но судья отклонил его ходатайство. Он также потребовал более 250 000 долларов (188 000 фунтов стерлингов) в качестве временной алиментной выплаты от супруги.

Согласно документам, бывшие супруги урегулировали вопрос о выплате алиментов в декабре.

Помимо Сомерсолта, Сиа является матерью двух взрослых приемных сыновей.