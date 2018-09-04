Sia написала песни для Натали Портман

Портман исполняет главную роль в фильме "Голос Люкс" молодого американского режиссера Бреди Корбета, который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Картина рассказывает о девушке, которая становится жертвой стрельбы в школе, выживает и становится звездой. Песни для картины написала австралийская певица Sia.



Sia

"Бреди (Корбет) написал такой прекрасный сценарий, и мне всегда хотелось сыграть поп-звезду. Это всегда было моей мечтой, и у меня давно была фантазия спеть песни Sia", — сказала Портман.

Она отметила, что встречалась с певицей еще до съемок фильма. "Она очень милая, у нее страсть к танцам, она невероятно талантливая", — подчеркнула Портман.

В свою очередь Корбет заметил, что невозможно было бы найти более подходящую певицу для проекта, чем Sia, так как она пишет в разных музыкальных стилях и наиболее соответствует голосу героини картины, пишет РИА Новости.