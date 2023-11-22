YouTube разрешил петь голосами Деми Ловато или Sia

В их числе Деми Ловато, Алек Бенджамин, Чарли Пут, Чарли XCX, Джон Ледженд, Сиа, T-Pain, Трой Сиван и рэпер Papoose. Все они, как и их лейблы (Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment и Warner Music Group), дали согласие на использование своих голосов.

Как демонстрируется в роликах, для создания 30-секундного трека надо задать имя исполнителя, тему песни и настроение. Как рассказали глобальный руководитель отдела музыки YouTube Лиор Коэн и вице-президент по развивающемуся опыту и сообществу Тони Рид, эксперимент «предназначен для того, чтобы помочь изучить, как можно использовать эту технологию для создания более глубоких связей между артистами и создателями и, в конечном итоге, их фанатами».

«В совокупности эти эксперименты исследуют потенциал функций искусственного интеллекта, которые помогут художникам и творцам расширить свое воображение и улучшить свои творческие процессы, — сказали они. - И, в свою очередь, фанаты смогут по-новому общаться с любимыми артистами, сближаясь с ними с помощью интерактивных инструментов. Все это поможет нам совершенствовать технологии, предоставляя информацию для приложений в будущем. Представьте, что вы можете более плавно превращать свои мысли и идеи в музыку; например, создать новый гитарный рифф, просто напевая его, или взять поп-трек, над которым вы работаете, и придать ему ощущение реггетона. Мы разрабатываем перспективные инструменты, которые могут воплотить эти возможности в жизнь, и участники Music AI Incubator смогут протестировать их позже в этом году».

Чарли XCX и Деми Ловато поделились причинами, по которым они согласились стать частью Dream Track.

«Когда YouTube впервые обратился ко мне, я отнеслась к идее очень настороженно, - говорит Чарли. - ИИ собирается изменить мир и музыкальную индустрию способами, которые мы еще не до конца понимаем. Этот эксперимент даст небольшое представление о новых творческих возможностях, и мне интересно посмотреть, что из этого получится».



ТЕКСТ

«Моя карьера заключалась в расширении границ и создании самой интересной музыки для моих поклонников, - сказала Ловато. – У меня нет предубеждения, я надеюсь, что этот эксперимент с Google и YouTube станет положительным и поучительным опытом».

Dream Track похож на уже выпущенное недавно программное обеспечение MusicLM от Google, которое также позволяет пользователям создавать музыку на основе текстовых подсказок, но MusicLM фокусируется на создании инструментальной музыки, тогда как Dream Track включает вокал поп-звезд.

Ранее уже многие артисты высказали свою позицию по поводу использования ИИ в создании музыки. В марте Universal Music Group удалила фейковый дуэт Дрейка и Weeknd «Heart On My Sleeve», который появилась в плейлисте Spotify Viral 50 и собрал миллионы просмотров на TikTok. В UMG заявили, что на них лежит «фундаментальная юридическая и этическая ответственность» за предотвращение действий, которые «также наносят вред артистам».

Недавно Bad Bunny был возмущен сгенерированной искусственным интеллектом коллаборацией между ним и Джастином Бибером, которая стала вирусной. Кроме того, Бьорн Ульвеус из ABBA заявил, что эта технология станет «еще одним очень серьезным экзистенциальным вызовом», который «радикально изменит мир для авторов и творческой индустрии».

Некоторые артисты, напротив, считают, что искусственный интеллект полезен творческой индустрии. Дэвид Гетта сказал, что «будущее музыки за ИИ» после демонстрации куплета Эминема, созданного искусственным интеллектом, на диджейском сете в феврале.

Граймс и вовсе официально разрешила фанатам выпускать музыку, используя ее клонированный голос, и предоставила более 200 записей на сайте GrimesAI для использования создателями контента. Ранее певица настаивала на том, что она полностью открыта для этого, потому что «круто быть слитым с машиной», прежде чем она представила Elf.Tech - голос, а затем заявила, что, по ее мнению, на потоковых платформах, таких как Spotify, должен быть раздел, посвященный музыке ИИ.