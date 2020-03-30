YouTube Music начал показывать тексты песен

Пользователи могут нажать кнопку «i» во время воспроизведения песни, чтобы увидеть текст песни. Таким образом, YouTube Music присоединилась к Apple Music и Spotify, демонстрируя тексты песен слушателям. Единственный недостаток - все тексты являются статичными, поэтому вам придется прокручивать их вручную.

Хотя тексты песен YouTube Music доступны для некоторых песен, не у всех песен есть опция. LyricFind по-прежнему является основным партнером для поддержки текстов YouTube Music - несмотря на то, что его поймали на краже текстов у Genius. Этот конфликт закончился тем, что Genius подал в суд на Google за украденные тексты.

Apple сделала Genius своим официальным партнером в прошлом году, в комплекте с оригинальным контентом.

В некоторых последних альбомах отсутствуют тексты песен. YouTube говорит, что они ежедневно получают тексты песен от LyricFind, но нет никаких сроков, когда тексты песен будут генерироваться и доставляться пользователям.

Эта новая функция доступна только в мобильном приложении YouTube Music, но не в веб-плеере. YouTube сообщает, что эта функция появится в веб-плеере «в ближайшее время». YouTube, похоже, отдает приоритет тем, кто использует мобильное приложение.

Совсем недавно YouTube Music получил долгожданную функцию - возможность загружать треки. Многие пользователи Google Play Music не решались переключиться из-за отсутствия этой функции на YouTube Music.

YouTube Music поддерживает файлы и метаданные FLAC, M4A, MP3, OGG и WMA. Одна из замечательных особенностей заключается в том, что YouTube Music автоматически удаляет дубликаты из вашей библиотеки. Но, несмотря на возможность загрузки файлов на YouTube Music, все еще нет возможности легко переносить библиотеки Play Music.