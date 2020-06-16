Перенос из Google Play в YouTube Music затягивается

Google начал внедрять эту функцию на прошлой неделе для более широкой аудитории после короткого периода бета-тестирования. Перенос в YouTube Music - одна из последних причин, почему музыканты и пользователи все еще используют Google Play.

Люди, которые получают доступ к интерфейсу переноса музыки в YouTube, теперь получают следующее предупреждение: «Из-за высокого спроса перенос задерживается». Сообщение появляется, как только вы начинаете процесс передачи музыки в YouTube.

Теперь пользователи сообщают, что их музыкальная библиотека не отображается в приложении YouTube в течение нескольких дней. Конечно, это сильно зависит от размера музыкальной библиотеки. Музыкальные рекомендации по-прежнему синхронизируются сразу после запуска процесса. Некоторые люди до сих пор не имеют возможности переносить свою музыку, несмотря на более широкое распространение.

Стоит отметить, что YouTube Music по-прежнему не соответствует функциональности Google Play Music. Например, некоторые пользователи сообщают о невозможности использования голосовых команд в Android Auto - в то время как другие говорят, что эта функция работает безупречно. Постоянное дробление сервисов Google выходит далеко за рамки его музыкального подхода.

Тем не менее, Google уже объявил, что Google Play Music закроется в 2020 году.