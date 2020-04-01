Песня Бейонсе набрала 1 млрд просмотров на Youtube

Сингл 2008 года с альбома I Am… Sasha Fierce - ее первое видео, которое достигло миллиардного количества просмотров.

В настоящее время Бейонсе занимает 30-е место в рейтинге Top Artists на YouTube в Великобритании и № 100 в рейтинге Global Top Artists.



Beyonce

YouTube также показал, что Marshmello только что стал вторым музыкантом с наибольшим количеством подписчиков на платформе, вытеснив Эда Ширана со второго места. На официальном канале артиста 44 миллиона подписчиков, и за последние 12 месяцев прибавилось 11,8 миллиона подписчиков.

Джастин Бибер остается № 1 с 52,9 млн подписчиков.