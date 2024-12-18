Beyonce стала рекордсменом RIAA среди женщин

Как сказано на официальном сайте организации, этот показатель является рекордом среди женщин-исполнительниц.
«Мы так рады признать невероятный талант, трудолюбие и творческий дух, проявленные в различных жанрах», — поздравила Бейонсе Мишель Баллантайн, президент и главный операционный директор RIAA.
Напомним, что RIAA присуждает золотые и платиновые статусы синглам и альбомам по количеству продаж. Например, чтобы лонгплей получил платиновую сертификацию, его должны купить более миллиона раз.
Ранее издание Billboard назвало Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века.
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