Бейонсе выпустила первую за два года песню «Morning Dew (Donk)»

Написанная Бейонсе, Фарреллом Уильямсом, The-Dream и Дариусом Диксоном, а также спродюсированная Бейонсе и Уильямсом композиция — это новая версия трека «Donk», первоначально записанного в 2013 году, который впоследствии просочился в интернет. Сопровождающее видео снято Клиффом Уоттсом с использованием кадров из архивов певицы.

«Morning Dew (Donk)» стал первой новинкой Бейонсе за два года, прошедших с выхода ее последнего полноформатного альбома «Cowboy Carter» (2024). Релиз сингла знаменует начало 60-дневного обратного отсчета до 45-летия Бейонсе, а также предстоящего переиздания её второго сольного альбома «B’Day» к его 20-летию.



Beyonce

Переиздание альбома «B’Day» выйдет 4 сентября, в 45-й день рождения Бейонсе. Оригинальный релиз состоялся 1 сентября 2006-го и также был приурочен ко дню рождения артистки. Отсюда и название пластинки: «B’Day» – сокращенная версия слова birthday. На этом альбоме вышли хиты «Irreplaceable» и «Déjà Vu», а в делюкс-версию «B’Day» попал дуэт с Шакирой «Beautiful Liar».

Последняя на сегодня работа Бейонсе «Cowboy Carter» увидела свет в марте 2024-го. Выдержанный в стиле кантри, альбом собрал много положительных отзывов и выиграл «Альбом года» на «Грэмми»-2025.