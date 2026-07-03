Metallica жертвует 100 000 долларов, Rush выпускает спецфутболки в поддержку Венесуэлы

Фонд метал-группы выделил 100 000 долларов через своего давнего партнера Direct Relief, который, согласно сообщению на официальном сайте Metallica, «координирует свои действия с агентствами на региональном и местном уровнях» для мобилизации «экстренной медицинской помощи и поддержки поисково-спасательных операций».



Metallica

В результате двух землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, подтверждена гибель более 2000 человек, еще более 60 000 числятся пропавшими без вести. Среди погибших – все четыре участника восходящей венесуэльской ню-метал группы Van Der Dijs.

Помимо предоставления многомиллионных грантов на профессиональное образование на протяжении многих лет, фонд All Within My Hands Foundation имеет долгую историю оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий, включая лесные пожары в Лос-Анджелесе и на Гавайях, ураганы на побережье Мексиканского залива и в восточной части Соединенных Штатов и другие.

Легенды рока, группа Rush, также помогают в оказании помощи Венесуэле, сотрудничая с Fantoons для продажи футболок ограниченной серии, все доходы от продажи которых пойдут в Hogar Bambi, благотворительную организацию, занимающуюся помощью осиротевшим и брошенным детям в Венесуэле.



Специальные футболки от Rush

Fantoons — это венесуэльская продюсерская компания, которая создавала иллюстрации и анимацию для Rush, а также для таких исполнителей, как Оззи Осборн, Iron Maiden и многих других.