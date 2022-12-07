Metallica предупредила поклонников о крипто-мошенниках

Появились поддельные аккаунты на YouTube, изображающие из себя Metallica, которые пытаются обманом заставить фанатов покупать криптовалюту на сомнительных сайтах. Мошеннические аккаунты цитируют пресс-релиз группы об альбоме 72 Seasons и мировом турне 2023/2024 в поддержку грядущего LP.
Metallica обратилась в социальных сетях, чтобы объяснить ситуацию и призвать фанатов продолжать сообщать о поддельных аккаунтах.
«После захватывающих новостей о нашей новой песне, новом альбоме и новом туре на прошлой неделе, к сожалению, появилась неприглядная сторона социальных сетей. Многие из вас сообщили нам о каналах YouTube и прямых трансляциях, а также о веб-сайтах, которые утверждают, что предлагают раздачу Metallica Crypto в связи с объявлением на прошлой неделе.
Давайте будем максимально ясными. Это мошенничество. Они транслируются на поддельных каналах YouTube, выдавая себя за наши, и все указывают на веб-сайты, которыми мы не управляем. Пожалуйста, помните — все наши официальные каналы в социальных сетях проверены. Всегда ищите официальное подтверждение, прежде чем верить чему-то дикому и безумному. Мы благодарим всех вас, кто был бдителен, сообщая об этих прямых трансляциях на YouTube и нам… пожалуйста, не сдавайтесь!
Будьте знакомы с символами, которые указывают на официальный канал, и сообщайте обо всем, что является мошенничеством!»
Многие комментаторы выразили благодарность за разъяснения и пообещали продолжать сообщать о ложных сообщениях.
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