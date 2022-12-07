Metallica предупредила поклонников о крипто-мошенниках

Появились поддельные аккаунты на YouTube, изображающие из себя Metallica, которые пытаются обманом заставить фанатов покупать криптовалюту на сомнительных сайтах. Мошеннические аккаунты цитируют пресс-релиз группы об альбоме 72 Seasons и мировом турне 2023/2024 в поддержку грядущего LP.



Metallica

Metallica обратилась в социальных сетях, чтобы объяснить ситуацию и призвать фанатов продолжать сообщать о поддельных аккаунтах.