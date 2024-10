Группа Metallica выделила 100 000 долларов на ликвидацию последствий урагана

Фонд выделяет 50 000 долларов как World Central Kitchen, так и Team Rubicon на их операции по ликвидации последствий урагана Хелен, который теперь является третьим по числу жертв штормом, обрушившимся на США в этом столетии. Официальное число погибших превысило 230 человек, сотни до сих пор числятся пропавшими без вести.

Шторм обрушился на побережье 26 сентября и оставил после себя разрушительную полосу протяженностью 500 миль по территории Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Теннесси, что привело к катастрофическому наводнению и беспрецедентному уровню воды.



Metallica

Фонд Metallica в официальном заявлении объявил о том, что окажет поддержку обеим организациям, выделив им средства для оказания помощи.

Ответные меры World Central Kitchen включают «жизненно важную еду и чистую воду, которые доставляются в изолированные общины с помощью вертолетов и аэроглиссеров».

«WCK сотрудничает с 35 фургонами с едой по всей Флориде, Джорджии и Теннесси, а также с 16 ресторанами по всей Северной Каролине и Теннесси, уже предоставляя десятки тысяч горячих обедов и сэндвичей нуждающимся семьям, — говорится в заявлении на веб-сайте All Within My Hands. - Доставки «последней мили», гарантирующие, что все нуждающиеся в питании будут доставлены, осуществляются на грузовиках, вездеходах или пешком. Кроме того, в Эшвилл, штат Северная Каролина, прибыли резервуары для воды, способные обеспечить 100 000 галлонов питьевой воды в день».

Тем временем команда Rubicon сотрудничает с федеральными и государственными агентствами по реагированию на чрезвычайные ситуации, включая FEMA и государственные центры по чрезвычайным ситуациям, для оказания немедленной помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Более 140 Greyshirts (волонтеры Team Rubicon) составляют пять разведывательных групп, обслуживающих более 35 общин в пострадавшей зоне. Эти команды по расчистке дорог уже очистили от мусора более 400 самосвалов и продолжают усердно работать по всей Флориде, Джорджии, Каролинам и Теннесси», — продолжает рассказывать All Within My Hands.

Фонд Metallica имеет долгую историю помощи нуждающимся после трагедии или катастрофы. All Within My Hands ранее помогала ликвидации последствий лесных пожаров в Калифорнии, среди прочих дел.

Группа отыграет свой ежегодный благотворительный концерт «Helping Hands» для сбора средств в фонд All Within My Hands Foundation 13 декабря в YouTube Theater в Лос-Анджелесе.