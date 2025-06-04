«Пилот» записывает альбом со скрипками

Летом группа намерена завершить работу над новым альбомом.
«Мы приступаем ко второй части Марлезонского балета, ибо одна из песен — сингл под названием «Дыши» — уже записана и звучит на волнах «Нашего Радио». Четыре песни практически закончены уже, а следующие пять поступают в работу. Сейчас я пишу ноты для скрипичных партий, потому что в одной из композиций у нас задумана прямая отсылка к известному симфоническому произведению. Мы уже подобрали скрипачей из классического оркестра для этого».
Кстати, 27 июля «Пилот» выступит на фестивале «Наши в Городе» в кинопарке «Москино». В свой сетлист группа обещает включить только проверенные хиты:
«Мне самому было бы интересно, придя на фестиваль, послушать от всех групп какие-то известные песни, которые на слуху, посмотреть все это вживую. Поэтому все будет без особых новшеств и премьер песен. Мы пройдемся по старым хитам, чтобы никого не напрягать», — рассказал Илья.
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