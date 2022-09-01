«Пилот» спел в пионерлагере

В клипе Илья Черт весело поет в неком пионерлагере в окружении детей, рисующих название песни мелками на асфальте. Кадры перемежаются съемками «концерта» Ильи Черта с детьми в образе музыкантов группы (которые, напомним, почти все ушли из группы после публичного одобрения Чертом специальной военной операции на Украине).
«В первый день осени самое время перенестись в лето и прочувствовать настоящее детское счастье, которое мы желаем вам не терять и всегда помнить о нем».
Как рассказал Илья Черт, идея снять клип в детском лагере пришла в тот момент, когда он приехал к ребятам с акустическим концертом:
«Самые яркие впечатления детства у меня остались именно от пионерского лагеря. Каждое лето 7 лет подряд я проводил там, в «Маяке», и посему спустя годы для съемок клипа на песню «Море, космос, дети» долго площадку выбирать не пришлось. Так я по-настоящему вернулся в детство. Дети, не торопитесь взрослеть!».
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