«Пилот» спел в пионерлагере

На ее создание Илью Кнабенгофа вдохновили воспоминания из детства:



- Я помню, как, учась в школе, мы постоянно бегали на ледяные горки, кои во множестве были рядом с домом. И я помню, как мы радовались зиме! Ну, и конечно, все ели снег!







Сингл «Самый вкусный снег» - это рассказ об искрящихся под фонарями сугробах из детства. О том, как когда-то мы все ловили языком снежинки. Как пропадали на улице до самой темноты и возвращались домой все в сосульках и по уши в снегу.