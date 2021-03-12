«Пилот» выпустил клип с питерскими рок-звездами

«Заживо» - первый сингл из будущего альбома. Клип стал подарком ко дню рождения «Пилота» от съёмочной группы Ильи Ивахнова, с которой музыканты уже работали ранее.

В съёмке участвовало много известнейших рок-артистов. Юрий Шевчук, Сергей «Чиж» Чиграков, Светлана Сурганова, Алексей Горшенев, Владимир Рекшан, Олег Гаркуша и многие другие. Главную роль черного человека исполнил Дмитрий Уханёв, а снимавшийся в клипе пёс – ньюфаундленд Шангри Ла.

«Можно сказать, что этот клип – магическая попытка объединить в тайном волшебном сердце Питера, в его сакральной неземной коммуналке, всех живущих в нём артистов с открытой и доброй душой, установить между ними невидимую связь единства», - рассказал об идее лидер «Пилота» Илья Кнабенгоф.

Песня «Заживо» для клипа была специально записана с иной аранжировкой под руководством музыкального продюсера и звукорежиссёра Тимура Ведерникова.