Илья Черт: Я всегда был антизападником!

Эту передачу на ТВ стоит слушать в наушниках, если саундбары в полночь включить нельзя. Иначе не расслышать бас, да и барабаны. Ведущие Александр Ф. Скляр и рэпер Рич задают вопросы, на которые надо отвечать. А новая группа «Пилот» буквально порадовала светлым и мощным звуком. Так что возьмите наушники.

Свой сет в обновленном составе «Пилот» начал с разудало-ироничной песни «Сумасшедшим жить легко» с издевательскими бэками на подпевках. Вот такого Черта я люблю. Чертовщинка в глазах, черный юмор в текстах, легкость и веселье, эдакие руссконародные регги-частушки.

«Не было такого дня, чтобы мы проснулись знаменитыми. Публика с 30 человек на нашем первом концерте плавно доросла до 12 тысяч, это максимальная аудитория одного концерта. Я понял, что стал популярным, когда меня остановило ГИБДД, я опустил стекло, и инспектор говорит мне: «Здравствуйте, Илья Леонович!» Вот тут я почувствовал себя Боярским. У нас в коллективе никогда не было мыслей стать популярными, заработать много денег… Вообще не было никогда! Нас заставляли играть концерты, мы не хотели их играть. Мы же играли после работы вечерами, но мы играли для себя, публика нам особо была не нужна. Это друзья нас уговорили. Один, второй, третий, а дальше как по накатанной пошло».

Заодно выяснилось, что первыми в Москву их привезли за свой счет музыканты «Наива», поселили у себя в квартирах, и вывели на сцену фестиваля «Учитесь плавать». И Александр Ф. Скляр вспомнил этот момент. Собственно, песня «156-ой» в том же разухабистом регги - это песня об автобусе, который ездил от метро Коломенская до квартиры Чачи, подчеркнул Илья Черт. Сегодня «Пилот» очень хочет звучать именно позитивно, легко, - и это понятно. Про одну из самых своих популярных песен «Сегодняшним днем» Черт сказал, что она сидит у музыкантов «в печенках, разбуди нас в 4 утра, и мы ее сыграем как надо». И тут тоже тяжесть из песни ушла, она теперь звучит по-цоевски размеренно. Фузз остался включенным, но он нынче сильно прибранный, ненавязчивый. А вот «проповедь» на коде, к сожалению, осталась…

«Я всегда был антизападником, мне всегда нравилась восточная культура. Именно потому, что там сохраняются традиции, законы гостеприимства, уважение к старшим. Я играю рок, но я приверженец нормальных морально-нравственных устоев. Мне нравится славянская культура в том числе, там тоже есть эти традиции. В людях был силен дух. Мне не нравится, каким путем идет западная цивилизация: ЛГБТ, люди на коленях перед долларом, люди реально деградируют. Просто оскотинились. Западная цивилизация способствует падению нравов. Я за Восток. Мне нравится исламская история, потому что она сохраняет все эти вещи, мне нравится китайская и японская культуры. Весь Восток, который держит эту духовную традицию. Я радикально против западной цивилизации, я не хочу жить в этой фигне. Чтобы мои дети там росли? Боже упаси!»

Ох, хотелось бы напомнить Илье, где родился и где сейчас живет тот самый Чача, который впервые его выташил в Москву и бесплатно поселил в той квартире на Коломенской. Ох, хотелось бы напомнить, что сам «Пилот» начинал с англоязычных песен вообще-то. И вот что Илья говорил мне в 2007 году:

«Это было вначале очень непривычно, ведь русский неудобен для музыки. Что прокатывало на английском, не прокатывало на русском. У наших слов очень неудобные размеры для пения. Мы промучились где-то полгода, ничего не получалось, точнее, результаты не устраивали нас самих. За шесть месяцев мы попривыкли к русскому, начали играть вперемежку с англоязычными песнями».

Да что там, играющему сегодня регги Илье Черту я припомнил бы и другие его слова в том же интервью: «Не вижу себя в музыке регги – она хорошая и позитивная, но мне не нравится. Могу послушать ска, но не представляю, как можно нести подобные мысли посредством музыки ска». Но ладно. Что было, то прошло, а иные уже далече отсюда. Тем более, что Илья действительно всегда интересовался восточными культурами, но не в контексте ЛГБТК+, как сейчас, а в смысле «кто есть люди, почему они так живут и зачем все так происходит, что с этим делать?». Таким Илья как идеолог был всегда, и писал в своих книгах подробно, и рассказывал в семинарах по ведическим культурам.

А вот исполнение старой песни «Сестренка лета» авторства пункера 90-х Александра Махнача удивило. Не самая яркая песня же, но Илья, кажется, жестко фильтрует только сколько-нибудь позитивные тексты. Остальные петь не хочется. Сюда же и «Ждите солнца», конечно, и снова ска в «Жить назло». Илья просто светится! Про ушедших из группы двух музыкантов сразу после начала СВО Илья изъясняется мудро и дипломатично:

«Я к этому спокойно отношусь. У меня позиция, что если я имею право иметь личную точку зрения и свою позицию, то я такое же право даю другим людям. Пока с их стороны не идет прямого насилия, они могут считать, что угодно. Если человек по другую сторону баррикад, я не буду к нему относиться хуже, если у нас нормальные человеческие отношения. У меня остается куча друзей, которые принципиально на другой стороне. Даже с Юрой Шевчуком я не стану говорить об этом, у меня гораздо более важных тем для общения с ним найдется. Я за это время ни с кем не поссорился. Басист и клавишник ушли и ушли, я и с ними не ссорился. У них свой путь, скатертью дорога. Разошлись, как в море корабли. Никаких трагедий или переживаний. Но гораздо порядочнее было бы заранее предупредить. Ведь у группы тур, запланированы концерты, и когда после какого-то концерта приходят музыканты и говорят, что они сегодня уйдут! А у нас еще 15 концертов. Вот это было некрасиво».

Эти слова Ильи надо золотом вылить и чеканкой подчеркнуть! Слова мудрого и умного человека, которым, без сомнения, является Илья Кнабенгоф. Вот подпишусь под каждым словом. Кстати, из той сложной ситуации он вырулил. Его друг, хозяин рок-бара сосватал его пару отличных музыкантов. Выучите программу из 20 песен? За 6 дней выучим. И сыграли, по словам Черта, шикарно.



Илья Черт

Искренне рад, что песня «Ч/Б» остается в актуальном сет-листе «Пилота». Да, это тоже тень Цоя. Но Цоя-то нет. А Черт есть. И он чертовски обаятелен тут, сорри за обратный оксюморон. Относительно новая песня «Архангельск» - тут не знаю, что сказать, к ней надо привыкнуть. Северная романтика — ранее не тема «Пилота». И промахи Ильи между нот сильно отвлекают. То ли дело «Братишка»! Гимн «Пилота». И да, такого светлого исполнения «Братишки» я даже не припомню. Грусть никуда не делась, но контекст теперь сдвинут в сторону света. Жаль, что зрителям не дали петь хором, как обычно бывает на концертах «Пилота», Телезвукачам стоит подумать про подзвучку зрителей в студии, кажется.

«Люди взрослеют. У тебя акценты, приоритеты смещаются в жизни. У меня есть любимое высказывание Черчилля: «Если тебе 17 лет, и ты борешься со всем миром, - это значит, что у тебя горячее сердце. Но если тебе 40, и ты продолжаешь бороться со всем миром, - ты просто идиот».

Честно говоря, эту фразу Черчилля я слышал только от Ильи Кнабенгофа, много раз, и больше ни от кого. Сам-то Черчилль говорил: «Когда я был молодым, то был революционером. Но когда вы становитесь зрелыми и мудрыми, то вы обязаны быть консерваторами». Но гораздо больше мне нравится другая реальная фраза Черчилля: «Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу». Впрочем, любителям цитат стоит напомнить и другое его изречение: «Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». Но вот Илья начал петь «Нет вестей с небес» - оммаж «Калинову Мосту». Одна из самых трагических песен Черта. Нет же, он вовсе не настроен только на позитив. А затем и «Заживо», снова трагический Цой. Так живо выстроенная мною конструкция нового «Пилота» начала рушиться на глазах.

«Всегда наше дело будет правое, и мы будем побеждать различных скалящихся на нас!», - патриотично заявил Илья, и зарядил... анархическо-разудалую «Цыганщину». Да еще с мелодией гимна России на коде. «Семь часов утра» про «силу мою» тоже оказался вполне в контексте. И снова вернулся позитив, и чертинки в глазах Черта. И «Нет иного рая» в честь «36-летнего пребывания в буддизме» с призывом «спасти чью-то жизнь, если она что-то значит». Илья Черт остается противоречивым, ведь «не будет иного нам рая». Но он нацелен на светлую сторону, чтобы это ни означало. Все-таки концепцию он выдержал. Он точно не хочет нести негатив и смурь. Даже в финальной «Осени» он дал света. Люблю и ценю.

Гуру КЕН