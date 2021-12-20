Группа «ПилОт» воспела «Самый вкусный снег»

На ее создание Илью Кнабенгофа вдохновили воспоминания из детства:

- Я помню, как, учась в школе, мы постоянно бегали на ледяные горки, кои во множестве были рядом с домом. И я помню, как мы радовались зиме! Ну, и конечно, все ели снег!

Сингл «Самый вкусный снег» - это рассказ об искрящихся под фонарями сугробах из детства. О том, как когда-то мы все ловили языком снежинки. Как пропадали на улице до самой темноты и возвращались домой все в сосульках и по уши в снегу.

Поучаствовать в создании альбома группа «ПилОт» предложила всем желающим, запустив проект на краудфандинговой платформе «Планета.Ру».



Группа «ПилОт»

Сейчас музыканты активно готовятся к большим сольным концертам, посвященным 25-летитю коллектива. Афиша постоянно дополняется новыми гастрольными городами. В столицах юбилейные выступления пройдут: 10 и 11 февраля в Санкт-Петербурге, 19 февраля в Москве.