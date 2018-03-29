«Пилот» представил фильм-квартирник

Беседа постоянно чередуется с эксклюзивными видеофрагментами с квартирных концертов Ильи Чёрта разных лет, которые были сняты людьми из числа присутствующих на них. Эти архивные видео включают в себя отрывки редких песен, впечатления пришедших, неизвестные смешные и даже пикантные истории, рассказанные музыкантом.

Посмотрев этот фильм, зритель познакомится с темой квартирных концертов в целом, поймет, что чувствует артист во время этих творческих встреч, легко сможет представить себя на месте участника подобного мероприятия и даже собеседника Ильи Чёрта.

В мае пройдет серия очередных квартирников Ильи Черта в некоторых городах России.