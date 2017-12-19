Группа «Пилот» откроет ящик «Пандоры»

Символом этой пластинки стала скульптурная композиция М.М. Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых». А идея появилась у лидера группы «Пилот» Ильи Черта, когда у него самого родилась дочь.

- Я четко осознал, что есть некий порог, символический прыжок в пропасть, который каждый ребенок совершает на рубеже своего подросткового периода, - рассказывает Илья, - когда из мира, в котором он родился, и который был наполнен заботой, нежностью, феями, волшебством, мечтами о фантастических целях, ему приходится сделать шаг в пропасть мира взрослых. В мир, который играет на слабостях человека, который постоянно искушает его упасть и деградировать. И этот мир, на подавляющую свою часть, наполнен ложью, коррупцией, насилием, жаждой наживы и похотью. Это некий прыжок из рая в ад. Причем, нужно учесть, ад, созданный руками самих взрослых.

«Берегите детей» - призывает группа «Пилот» своей новой работой. Дети – наше с вами будущее. И это самое будущее начинается с каждого из вас. Ибо что бы вы ни говорили им, они всё равно скопируют вас, станут вами. Вот об этом рассказывает альбом «Пандора». О зловещем лунапарке искушений, который приготовили люди для своих детей, об аде, которым взрослые окружили их.

Дата релиза диска назначена на 11 января 2018 года. Однако предзаказ на CD и виниле уже сейчас доступен в магазине «ФАРШМАГ»: https://vk.cc/7qjH1S

10 февраля в Санкт-Петербурге, в клубе «Космонавт», и 17 февраля в Москве, в клубе RED, состоятся презентации «Пандоры».