Гарик Сукачев, Николай Басков, Валерия попали в «Список 6000» Навального

Леонид Волков так объяснил в Телеграме смысл составления таких списков:

«Мы составили и опубликовали список разжигателей войны — членов путинской элиты, чьи действия привели к тому, что безумная война против Украины стала возможной. Это длинный список, в нем более 6000 имен. Те, кто разжигал войну. Те, кто помогал Путину узурпировать власть. Те, кто финансировал войну. Те, кто воровал. Те, кто репрессировал несогласных. Список еще будет пополняться, но уже сейчас им можно брать и пользоваться. Они аккуратно разбиты по категориям, никто не забыт и ничто не забыто. Все эти люди идеально подходят под критерии европейских и американских санкционных правил в отношении коррупционеров, нарушителей прав человек и разжигателей войны».



Валерия и Иосиф Пригожин





Единственный из музыкантов, кто вошел в «Список 6000» не по основному роду деятельности, - Гарик Сукачев. Он указан как создатель и ведущий программы «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда». Возможно, это ошибка, поскольку все последние выпуски этой программы вел Иван Охлобыстин, и никаких громких заявлений по событиям на Украине Гарик Сукачев не делал.

В остальном список артистов предсказуемый, поскольку почти все его участники засветились в разного рода концертах в поддержку операции России на Украине:

Алехно Руслан Фёдорович

Бабкина Надежда Георгиевна

Басков Николай Викторович

Бобунец Сергей Станиславович

Бутман Игорь Михайлович

Буйнов Александр Николаевич

Чичерина Юлия Дмитриевна

Дайнеко Виктория Петровна

Долина Лариса Александровна

Гагарина Полина Сергеевна

Галанин Сергей Юрьевич

Газманов Олег Михайлович

Газманов Родион Олегович

Кнабенгоф Илья Леонович (группа «Пилот»)

Ковалёв Андрей Аркадьевич

Лазарев Сергей Вячеславович

Лепсверидзе Григорий Викторович (Григорий Лепс)

Лещенко Лев Валерианович

Майданов Денис Васильевич

Маршалл Александр Витальевич

Мгоян Зарифа Пашаевна (Зара)

Михайлов Станислав Владимирович

Перфилова Валерия Юрьевна (Валерия)

Подольская Наталья Юрьевна

Пресняков Владимир Владимирович

Пригожин Иосиф Игоревич

Расторгуев Николай Вячеславович

Рудковская Яна Александровна

Самойлов Вадим Рудольфович

Семенович Анна Григорьевна

Серов Александр Николаевич

Шаляпин Прохор Андреевич

Телегина Пелагея Сергеевна (Пелагея)

Тишман Марк Иосифович

Цой Анита Сергеевна

Цыганова Виктория Юрьевна

Жуков Сергей Евгеньевич («Руки Вверх!»)

Отметим, что составители списка заявили, что в него будут вноситься уточнения и исправления.