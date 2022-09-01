Правительство разрешило назвать ассоциацию Баскова российской

Соответствующая резолюция премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликована на официальном портале правовой информации 31 августа 2022 года.

«Согласиться с предложением Минкультуры России об использовании в наименовании музыкальной ассоциации, создаваемой группой российских артистов и музыкантов во главе с народным артистом РФ Басковым Н.В. в целях продвижения российской музыкальной культуры и сохранения культурного наследия российского музыкального искусства, официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования», - говорится в документе.



Николай Басков

Напомним, что согласно закону слова «Россия» или «российский» могут употребляться в названии организаций только с разрешения правительства России.







В ответ Николай Басков выразил благодарность за поддержку администрации президента РФ, кабинету министров и Министерству культуры России.

«У нас грандиозные планы и множество идей проектов во благо российской культуры. Надеемся, при дальнейшей поддержке правительства пройти все обязательные этапы регистрации», - сказал ТАСС певец.

О создании Российской музыкальной ассоциации, объединяющей всех артистов, кто выступает против отмены русской культуры, Николай Басков и другие отечественные эстрадные исполнители объявили в мае 2022 года.