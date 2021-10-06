Николай Басков и Любовь Успенская испытали «Большую любовь»

«Большая любовь» - это первая дуэтная работа Николая Баскова, поддержавшего кровавые расправы Лукашенко над белорусским народом, и Любови Успенской. Режиссер Серёжа Ткаченко снял не просто клип, но настоящий любовный детектив, действие которого развивается в ретро-отеле с большим рестораном и сценой кабаре. Клип выполнен в духе известных сериалов «Почему женщины убивают» и «Голливуд».

Стихи к песне написал Михаил Гуцериев, музыку - Виктория Кохана. Премьера песни прозвучала на на юбилейном вечере певца в рамках «Новой Волны 2021».

«Для каждого большая любовь — это история. Люди расходятся, встречаются. Бывает, что они всю жизнь помнят свою первую школьную любовь. «Большая любовь» может прийти к человеку в любой момент. Сложнее сохранить это чувство на протяжении всей жизни. Благодарен поэту Михаилу Гуцериеву за возможность исполнить эту песню, созданную в новом для меня жанре», - говорит Николай Басков.



Николай Басков и Любовь Успенская

«Впервые я исполняю песню, в которой чувство любви наполнено счастьем и благополучием. Мне понравилось быть в этом состоянии! Михаил Гуцериев очень тонко пишет об этом и у меня сложилось впечатление, что это вечно влюблённый человек! Каждая его песня — невыдуманная любовь, которая случается в его сердце, душе и жизни!» — поделилась Любовь Успенская.