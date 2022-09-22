Против Баскова и Киркорова могут ввести американские санкции

Палата представителей США приняла законопроект, обязывающий президента Байдена ввести санкции в отношении почти 200 россиян, среди которых могут быть запрет на въезд в Штаты и блокировка активов, но каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Закон еще предстоит рассмотреть Сенату Конгресса и в случае утверждения, он отправится на подпись к Байдену.



Николай Басков

Николай Басков, ранее поддержавший кровавые расправы Лукашенко над мирными белорусами, уже прокомментировал этот законопроект: «Горжусь, что я нахожусь в списке рядом с такими достойными людьми».