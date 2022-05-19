Басков и Газманов создадут ассоциацию «патриотических» артистов

Об этом сообщил народный артист России Николай Басков, ранее поддержавший кровавое подавление протестов в Белоруссии, на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации», - сказал Басков.



Пресс-конференция «патриотических» артистов

Он пояснил, что идея возникла на фоне попыток "отменить" русскую культуру за рубежом, запретить выступление артистов по национальному признаку.

«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять - объединение», - подчеркнул певец.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина сообщила, что возглавить ассоциацию предложили ее инициатору - Баскову. Уже подписан протокол об объединении, далее будет создан устав и определена структура ассоциации.

Решение об объединении назрело давно, добавил народный артист России Олег Газманов.





«За десятилетия накопились вопросы, и конечно, государство не в силах так быстро поворачиваться и решать их, нам это ближе», - заметил он.

Певец предположил, что в рамках ассоциации займется патриотическим направлением. "У нас просто вакуум духоподъемных песен, и народ это видит. Но, скажем, музыкальные каналы и радиостанции так заточены, что люди, которые этот контент пишут, практически не имеют возможности его показать", - рассказал Газманов.

Лариса Долина считает, что необходимо будет также развивать исполнительство на русском языке, в том числе через фестивали и конкурсы. "Есть очень приличные ребята, но они так плохо знают родной язык и так плохо на нем поют, что слушать это совершенно невозможно", - подчеркнула она.

Народная артистка России Лариса Долина считает необходимым создать международный конкурс русскоязычных исполнителей.

«Я думаю, что настало время организовать свой международный конкурс, на котором будут петь только на русском языке», - сказала Долина.

Певица подчеркнула, что такой конкурс необходим на фоне попыток отменить русскую культуру за рубежом. "Русский язык, так же как и русскую культуру, пытаются куда-то засунуть. Последнее "Евровидение" - показатель. Все видели, как практически в прямом эфире подменялись оценки стран", - заметила она.

По мнению Долиной, конкурс сможет объединить русскоязычных исполнителей со всех континентов благодаря широкому распространению русского языка.