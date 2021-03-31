Артисты отказываются ехать на «Славянский базар» к Лукашенко

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Организаторы белорусского международного фестиваля искусств «Славянский базар» пожаловались на давление на артистов, из-за которого те отменяют свое участие в фестивале.

Дирекция фестиваля ранее разместила на своем сайте предварительную афишу концертов, запланированных в Витебске на июль, но после этого в адрес заявленных артистов начали поступать обращения с просьбой бойкотировать мероприятие из-за политической ситуации в Белоруссии. Все белорусские оппозиционные каналы призвали белорусов отправлять сообщения в соцсети артистов с просьбой не приезжать, пока диктатор Лукашенко продолжает незаконно удерживать власть в стране, и льет кровь мирно протестующих белорусов.

Диктатор Лукашенко на «Славянском базаре» вручает награду Розе Рымбаевой
Диктатор Лукашенко на «Славянском базаре» вручает награду Розе Рымбаевой

«Однако, волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения», — осторожно заявляют организаторы.

Они также подчеркнули, что не строят работу на непроверенной информации.

Точное количество отказавшихся приезжать на кровавую вечеринку имени диктатора Лукашенко пока неизвестно. Ранее Тамара Гвердцители и представитель Николая Баскова рассказали, что не получали официального запроса от организаторов, а Михаил Галустян в соцсетях назвал «фейком» информацию с официального сайта мероприятия о своем выступлении.

«Мои любимые беларусы, я не собирался выступать на Славянском базаре! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба организаторов фестиваля убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ!!! Всем мир», - написал Галустян.

Отметим, что имя Галустяна по неизвестным причинам до сих пор висит в афише любимого фестиваля диктатора Лукашенко.

«Полагаем, зрители и артисты ни в коем случае не должны быть оскорблены, ведь личный выбор каждого достоин уважения. Также действующим остаётся право Дирекции в любой момент вносить изменения в программу фестиваля», - прокомментировали в дирекции фестиваля.

Стало известно, что украинская певица MARUV точно не приедет в Витебск. Самым первым принимать участие в фестивале 2021 года отказался фронтмен группы «Рондо» Александр Иванов.

«В последние несколько недель ситуация вокруг «Славянского базара в Витебске» стала активно и значимым образом политизироваться. В итоге командой было принято решение в этом году в фестивале не участвовать. Во-первых, позиция Александра Иванова такая, что он вне политики, во-вторых, он не хочет, чтобы его выступление, участие в тех или иных мероприятиях затем могло быть истолковано в политических целях. Такова общая позиция Александра Иванова и группы «Рондо», - обобщил представитель коллектива Александр Ядов.

В числе участников заявлен исполнитель Стас Пьеха, но на сайте артиста нет даты выступления в Витебске.

«Наш график есть на официальном сайте. Если вы не увидите мероприятия, то значит, нас там не будет. Иных комментариев мы не даем», - сообщил PR-директор Стаса Пьехи Роман Петрухин.

Подтвердила участие в фестивале украинская певица Таисия Повалий.

«Не надо смешивать музыку, творчество и политику. В этом году фестивалю в Витебске - тридцать лет. Это удивительное место, где всегда царит особая атмосфера. Таисия Повалий планирует выступить на мероприятиях «Славянского базара – 2021», потому что в наше непростое время эта площадка смогла сохранить славянский дух: на одной сцене выступают и украинские, и российские, и белорусские, и болгарские исполнители», - рассказала концертный директор Таисии Повалий Наталья Неклюдова.

Аналогичным образом высказался и белорусский певец Руслан Алехно, неоднократно выступавший для Лукашенко.

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