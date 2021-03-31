Артисты отказываются ехать на «Славянский базар» к Лукашенко

Дирекция фестиваля ранее разместила на своем сайте предварительную афишу концертов, запланированных в Витебске на июль, но после этого в адрес заявленных артистов начали поступать обращения с просьбой бойкотировать мероприятие из-за политической ситуации в Белоруссии. Все белорусские оппозиционные каналы призвали белорусов отправлять сообщения в соцсети артистов с просьбой не приезжать, пока диктатор Лукашенко продолжает незаконно удерживать власть в стране, и льет кровь мирно протестующих белорусов.



Диктатор Лукашенко на «Славянском базаре» вручает награду Розе Рымбаевой

«Однако, волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения», — осторожно заявляют организаторы.

Они также подчеркнули, что не строят работу на непроверенной информации.

Точное количество отказавшихся приезжать на кровавую вечеринку имени диктатора Лукашенко пока неизвестно. Ранее Тамара Гвердцители и представитель Николая Баскова рассказали, что не получали официального запроса от организаторов, а Михаил Галустян в соцсетях назвал «фейком» информацию с официального сайта мероприятия о своем выступлении.

«Мои любимые беларусы, я не собирался выступать на Славянском базаре! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба организаторов фестиваля убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ!!! Всем мир», - написал Галустян.

Отметим, что имя Галустяна по неизвестным причинам до сих пор висит в афише любимого фестиваля диктатора Лукашенко.

«Полагаем, зрители и артисты ни в коем случае не должны быть оскорблены, ведь личный выбор каждого достоин уважения. Также действующим остаётся право Дирекции в любой момент вносить изменения в программу фестиваля», - прокомментировали в дирекции фестиваля.

Стало известно, что украинская певица MARUV точно не приедет в Витебск. Самым первым принимать участие в фестивале 2021 года отказался фронтмен группы «Рондо» Александр Иванов.

«В последние несколько недель ситуация вокруг «Славянского базара в Витебске» стала активно и значимым образом политизироваться. В итоге командой было принято решение в этом году в фестивале не участвовать. Во-первых, позиция Александра Иванова такая, что он вне политики, во-вторых, он не хочет, чтобы его выступление, участие в тех или иных мероприятиях затем могло быть истолковано в политических целях. Такова общая позиция Александра Иванова и группы «Рондо», - обобщил представитель коллектива Александр Ядов.

В числе участников заявлен исполнитель Стас Пьеха, но на сайте артиста нет даты выступления в Витебске.

«Наш график есть на официальном сайте. Если вы не увидите мероприятия, то значит, нас там не будет. Иных комментариев мы не даем», - сообщил PR-директор Стаса Пьехи Роман Петрухин.

Подтвердила участие в фестивале украинская певица Таисия Повалий.

«Не надо смешивать музыку, творчество и политику. В этом году фестивалю в Витебске - тридцать лет. Это удивительное место, где всегда царит особая атмосфера. Таисия Повалий планирует выступить на мероприятиях «Славянского базара – 2021», потому что в наше непростое время эта площадка смогла сохранить славянский дух: на одной сцене выступают и украинские, и российские, и белорусские, и болгарские исполнители», - рассказала концертный директор Таисии Повалий Наталья Неклюдова.

Аналогичным образом высказался и белорусский певец Руслан Алехно, неоднократно выступавший для Лукашенко.