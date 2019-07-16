София Ротару и Ольга Бузова встретились: «Выключите мозг и слушайте Бузову»

Да вот взять хотя бы завершившийся только что концерт церемонии закрытия фестиваля. Ирина Билык (Украина), Тамара Гвердцители (Россия), София Ротару (Украина), Ольга Бузова (Россия), Alekseev (Украина), Александр Маршал (Россия) и т.д и т. п. Более того, на «Славянском Базаре» есть конкурс молодых вокалистов, и обладатели третьей премии Иван Дятлов (Россия) и Дмитрий Бабак (Украина) стояли рядом на одной сцене. А еще там был обладатель Гран-при казах Адильхан Макин, которому вручили еще и приз от президента Лукашенко «Славянская надежда»! Мир через культуру? Да, именно так.



Тамара Гвердцители и победитель конкурса Адильхан Макин

Фестиваль превращает Витебск на несколько дней в культурную столицу сразу трех стран. Здесь все поп-звезды, театры, академические музыканты. И здесь туристы, не только из Белоруссии, но и многих других стран, включая Россию. Концерты и спектакли идут одновременно на всех площадках города, посмотреть все физически невозможно. Город в эти дни просто не спит. Идут ночные концерты на десятках площадок, работают обычно закрытые ночью ресторанчики и кафешки, даже временные, на улицах — представления жонглеров и всякие огненные шоу. Атмосферу «Славянского Базара» не забыть никогда, и это отнюдь не пафосное надувание щек, а так и есть.

И вот фестиваль закрылся. Закрылся на хайпе. Это, конечно, отличилась Ольга Бузова. Сначала она поблагодарила, что ее пустили петь на легендарную сцену, где выступали столько мировых звезд. А потом дала зрителям и артистам совет:

При любой сложной ситуации у меня есть совет: выключите мозг и включите Ольгу Бузову.



Ольга Бузова на «Славянском Базаре 2019»

Возможно, у самой Бузовой мозг уже давно благополучно отключен? Об этом она не упомянула. Зато этот совет вполне могла услышать София Ротару из трансляции в гримерке. Великая певица давно не приезжала на «Базар», и вот не только приехала, но и показала на концерте закрытия премьеру песни, которая называется «Музыка моей любви». Не боевик, но вполне в духе поздней Ротару. Кроме того, она не могла уйти со сцены, не спев «Давай устроим лето» и «Одна калина». Ротару потом долго не могла уйти со сцены, потому что поток людей в букетами мог продолжаться очень долго. «Мы Вас любим!» - кричали зрители певице, будто даже оглушенной таким восторженным приемом публики.

Другой примой концерта оказался оперная дива Ксения Дежнева из Большого театра. Ее невероятно воздушное и прекрасно темперированное во всех регистрах сопрано в Hijo de la luna («Сын луны», известная по исполнению Монтсеррат Кабалье) дополнил элегантный танец солиста Большого Игоря Цвирко. Такой портал в мир искусства. Красиво и изысканно.



Ксения Дежнева

Из иностранных звезд были модные итальянцы Shanguy и шведка Jenny Berggren из «Ace of Base». Условно рок-музыку представила Светлана Сурганова с песней «Мир-лабиринт», и выглядело это не менее эффектно, чем на ее сольнике пару часов назад. За условную этнику отвечали «Терем-квартет» и «Витебские виртуозы». Остальные не отвечали ни за что, а просто пели. Тамара Гвердцители, например, спела вместе с Глебом Матвейчуком «Пообещайте мне любовь», и потом трогательно призналась к любви к композитору Евгению Крылатову:

Он ушел, но его шедевры остаются с нами.

Фестиваль «Славянский Базар в Витебске» завершен. Позади — огромное количество концертов, спектаклей, шоу, выставок, пресс-конференций. Были даже две ночи джаза с первоклассными музыкантами — Игорь Бриль, Анатолий Кролл, Леонид Пташка (Израиль), Ron Jackson (США), Хилари Моника Сорджант (Тринидад и Тобаго), Рой Янг (Великобритания) и другими. Был и шансон, и джаз, и поп, и рок, и этника, и классика. Диапазон жанров и стилистик на «Славянском базаре» поистине безбрежен. А теперь он закрылся. Печалька...

Вадим ПОНОМАРЕВ