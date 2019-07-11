Эмину песни Максим Фадеев пишет «бесплатно»

- Я впервые пою в Витебске, и готов петь только самые лучшие свои песни, созданные за последние 10 лет, - сообщил артист на пресс-конференции.

Выяснилось, что Эмин не учился музыке.

- Я получил финансовое образование, музыке учился методом тыка. Уже в 16-17 лет у меня появился первый коллектив, состоящий из трех музыкантов. Мы ездили по Америке, где я учился, играли по колледжам. Интернета тогда не было, продвигаться можно было только старыми методами. Потом я собрал более профессиональную команду, а в 2006 году вышел мой первый альбом «Still». А песня «Still» до сих пор играется на моих концертах, она стала первым большим хитом, и я автор музыки и текста этой песни.



Emin

Эмин признался, что не очень хорошо играет на гитаре и фортепиано, хотя его музыканты учат его по возможности.

- Мой основной инструмент — голос. Я продолжаю учиться, каждая новая песня — новы опыт. Стараюсь всегда петь живьем, потому что меня как зрителя всегда раздражала фонограмма на концертах.

Задали вопрос о Дональде Трампе, который снимался в клипе Эмина Got Me Good.

- Трамп снимался бесплатно. Потому что если бы он запросил гонорар, то мы его наверняка не потянули бы, - сообщил сын миллиардера Араса Агаларова. - Мы попросили его сняться, и он согласился.

Про свои вкусы в кулинарии Эмин Агаларов сообщил, что очень любит азербайджанскую кухню, поскольку родился в Баку.

- Люблю кутабы, они разные — с мясом, сыром, зеленью, тыквой. И люблю долму, это очень вкусно.



Emin

Эмин рассказал, как выбирает песни для исполнения.

- Когда я начинал, пел или собственные песни, или легендарные произведения 60-70-х годов. Потом я решил, что начал повторяться. И начал принимать песни, которые мне предлагают. Это интересно, потому что ты первый исполнитель, и тебе надо самому придумать, как песня будет звучать. В итоге я перестал сам писать песни, а пою только написанные для меня. Очень много прекрасных авторов. Песни Максима Фадеева ты слышишь с первой ноты, там уже все сделано. Нужно прочувствовать текст песни, она должна тебя тронуть. Я не люблю петь бессмысленные песни, я всегда хочу что-то сказать.

Певец рассказал, что понимает — эстрадная карьера не вечна.

- Я понимаю, что все это не вечно, и сколько это продлится, - непонятно. Когда к этому подходишь осознанно, у тебя возникает ответственность по выбору репертуара. Люди, приходящие ко мне концерт — это самое ценное. Сколько бы тебя не крутили по радио, - это вовсе не означает, что есть желающие тебя послушать.

Эмин рассказал, как относится к тому, что его собственные дети начнут петь.

- Да, у меня четверо детей. Один сын у меня очень творческий, он большой фанат Элджея и Лазарева, а у меня ему нравится только одна песня. Я сторонник того, чтобы дети сами решали свое будущее. Родители могут помогать, быть тылом, но я против того, чтобы продвигать это посредством шоу типа «Голос. Дети». У меня самого довольно влиятельные родители, и никто не слышал, чтобы они хоть как-то участвовали в росте моей карьеры как певца. Они могут придти на концерт и послушать, потом высказать что-нибудь про плохой звук или что-то иное. Этим все и ограничивается. И я думаю, что это самый правильный путь к успеху.

Известный журналист Сергей Соседов возмутился словами Эмина о том, что его отец ему ничем не помогал в карьере. Он заявил, что это невозможно, и Максим Фадеев песни для других бесплатно не пишет. Первый миллион всегда связан с криминалом, напомнил он расхожее мнение.

- Колледж действительно оплачивал мне мой отец. Но в тот момент у меня был бизнес, который в месяц приносил мне больше денег, чем стоимость колледжа за год. Мой бизнес заключался в продаже сувенирной продукции из России на аукционе Ebay. Часы, которые в закупке стоит 6 долларов, я продавал за 30. Был такой период. Мой папа в этом никак не участвовал. Вы думаете, что моему отцу из советского времени кто-то помогал стать миллиардером? С Максом Фадеевым мы познакомились примерно 6 лет назад, он написал для меня множество песен. И ни разу я не заплатил ни за одну песню! Он по-дружески пишет для меня музыку. У меня нет финансовых отношений с Максом, мы просто дружим.

Соседов попросил присутствующих назвать хотя бы один хит Эмина. Присутствующие журналисты затруднились с ответом.

Певец в ответ заявил, что все билеты на его концерт в Витебске проданы.

Концерт прошел. Многие зрители в разговорах между собой пытались узнать, кто же такой Эмин, который выступает перед ними. В лицо многие его просто не узнали.

В концерте Эмина приняли участие такие звезды, как Алессандро Сафина и Тамара Гвердцители. Возможно, тоже "бесплатно".

Гуру КЕН

Фото: Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ