На фестивале Эмина Агаларова отменили всех российских артистов

«С 23 по 26 [июля] на побережье Каспийского моря во второй раз состоится масштабный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 с участием знаменитых артистов из разных стран. В программе мероприятия запланированы изменения в связи с сообщением министерства культуры Азербайджана от 29 июня», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте фестиваля.

Накануне Минкультуры Азербайджана заявил об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений в связи с событиями в Екатеринбурге.

В опубликованном на сайте списке артистов, выступление которых ожидается на фестивале, нет российских исполнителей. При этом ранее анонсировалось участие Егора Крида, Тимати, Клавы Коки, Алсу, Ирины Дубцовой, группы "Руки Вверх!". Список выступающих исполнителей включает азербайджанских и несколько зарубежных артистов, в том числе Алессадро Сафину, Ин-Грид, Сандру.

«Лайн-ап первого и третьего дня останется практически без изменений, тогда как на второй и четвертый дни организаторы готовят новых исполнителей. Обновленный список звездных артистов из разных стран будет объявлен в ближайшие дни», - отмечается на сайте фестиваля.

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Владельцем Sea Breeze является певец, музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов (EMIN).



Эмин Агаларов

Ранее в Азербайджане отменили концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, Басты, спектакли Сергея Безрукова и выступления Сергея Бурунова, Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Министерство культуры страны объяснило это рейдами, которые провели 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в рамках расследования уголовных дел прошлых лет. Правоохранители задержали более 50 граждан Азербайджана, а двое главных подозреваемых скончались.

«Учитывая демонстративные, целенаправленные и внесудебные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку в Екатеринбурге, а также тот факт, что в последнее время подобные случаи приобрели систематический характер, отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России», - сообщили в министерстве культуры Азербайджана.