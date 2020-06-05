Emin переболел коронавирусом

Об этом 40-летний исполнитель рассказал оперному певцу Юсифу Эйвазову во время прямого эфира в Instagram.



Emin

Певец провел на карантине две недели. Это было для Агаларова довольно серьезное испытание, поскольку он никогда в жизни не находился один.

«Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком. Полностью выздоровел. У меня есть антитела», — сообщил Эмин.

Агаларов заподозрил неладное, перестав ощущать запах одеколона и вкус блюд. После обращения в клинику подозрения на инфекцию подтвердились. Перенес болезнь он в легкой форме, рассказывать кому-либо о коронавирусе певец не хотел, дабы избежать пересудов и расспросов. Сейчас он совершенно здоров.