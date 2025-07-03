Эмина отменили в России

По информации источника, выступление в Светлогорске, Калининградская область, которое изначально было назначено на 6 июля, отменено. Причиной такого решения организаторы назвали «обстоятельства непреодолимой силы». Сообщается также, что зрители, успевшие купить билеты, смогут их вернуть или использовать через год.



Emin

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На сайте исполнителя в расписании на июль значатся только концертные площадки в Азербайджане, откуда родом семья Агаларова. Ближайшее выступление на территории России назначено на ноябрь 2025 года в Ижевске.

Ранее стало известно, что власти Баку отменили все мероприятия с участием российских артистов. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге. К этому запрету присоединился и Emin, он вычеркнул из расписания своего фестиваля всех россиян.