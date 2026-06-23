Глюкоза впервые снялась для эротического журнала в 15 лет

Наталья Ионова рассказала в подкасте «правило 34», что снималась для мужского журнала Maxim в возрасте 15 лет. Издание известно фотосъемками с элементами эротики.

Наталья Ионова (настоящее имя Глюкозы) поделилась, что на тот момент работала с продюсером Максимом Фадеевым. Хотя фотосессию для певицы провели, она в итоге не вошла в опубликованный выпуск.

«Там не было ничего такого. Я была в шортиках, в купальнике, но позы были такие, что мы посмотрели и подумали, что это просто детская порнография. И тогда съемку закрыли», — вспомнила Глюкоза.

Артистка отметила также, что в возрасте 15 лет у нее еще не случилось первого поцелуя. По словам Ионовой, она стеснялась своей внешности и считала, что «не созрела еще чисто эмоционально».



Глюкоза

В те годы, как добавила Наталья, она выглядела «как пацаненок» и «не торопилась» взрослеть. К тому же мама певицы внимательно следила за ней и предостерегала от каких-либо романтических или сексуальный взаимоотношений с мальчиками.

«Никто никого дома не стращал. Это всегда был спокойный, открытый разговор. <…> Мне кажется, именно это меня в жизни уберегло от каких-то тяжелых решений», — поделилась Глюкоза.

Певица добавила, что в подростковом возрасте сверстники не обращали на нее особого внимания. Первое внимание со стороны парней она ощутила, когда начала музыкальную карьеру.

Ионова подчеркнула, что ей повезло с командой, которая работала с ней в начале карьеры.

«Они всегда относились ко мне, как к ребенку, и ребенку родному, которому всегда были готовы подсказать», — сказала артистка.

Продюсеры, по словам Натальи, оберегали ее в том числе от внимания мужчин-поклонников.

«Команда очень хорошо всегда объясняла, что не нужно ничего никогда брать из чужих рук, особенно из рук богатых, что это может аукнуться», — отметила она.