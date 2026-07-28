Ариана Гранде подала в суд против укравших у нее музыку и фото

Гранде подала иск в суд Лос-Анджелеса. В иске имена хакеров не называются, они обозначены общим именем Джон Доу. Гранде намерена добиться их идентификации в ходе судебного процесса, «чтобы привлечь их к ответственности за их противоправные и предосудительные действия», говорится в иске.



Ariana Grande

Как сообщают Billboard, Hollywood Reporter и другие издания, утверждается, что хакеры получили доступ к онлайн-аккаунтам различных людей, работавших с Гранде, что привело к утечке 45 песен только в 2023 году. В одном из случаев Гранде утверждает, что хакер выдал себя за фотографа, чтобы обманом заставить сотрудника отправить ему фотографии Гранде. Также утверждается, что были украдены фотографии и видеоматериалы со съемок и музыкальных клипов. Предполагается, что эти материалы были проданы в даркнете.

«Это злонамеренное вторжение в частную жизнь г-жи Гранде и разрушение ее карьеры причинили ей существенный и непоправимый вред в результате нарушения неприкосновенности частной жизни, — говорится в иске. - Несанкционированное присвоение и разглашение этих материалов является нарушением личности и творчества г-жи Гранде, а также прямых и священных отношений, существующих между ней и ее поклонниками… Ни г-жа Гранде, ни какая-либо другая публичная или частная фигура не должны страдать от подобных нарушений, вызванных этими злоумышленниками, которые скрываются в тени и безнаказанно сеют технологический хаос».

После семи альбомов, каждый из которых занимал первое или второе место в американских чартах, а также 20 номинаций на премию «Грэмми» и трехкратной победы на ней, Гранде остается одной из самых успешных поп-исполнительниц в мире. Ее сингл «Hate That I Made You Love Me» в настоящее время занимает третье место в мире по количеству прослушиваний на Spotify и возглавляет чарты в США и Великобритании. Он взят из ее нового альбома «Petal», вышедшего в пятницу.

В последние годы она также успешно расширила свою актерскую деятельность, сыграв главные роли в мюзикле «Злая ведьма» и его продолжении «Злая ведьма: Во благо», а также вместе с Робертом Де Ниро и Беном Стиллером в последней части франшизы «Знакомство с родителями», фильме «Свекровь Фоккер», вышедшем в ноябре. В 2027 году она появится вместе со своим коллегой по мюзиклу «Злая ведьма» Джонатаном Бейли в театральной постановке мюзикла Сондхайма «Воскресенье в парке с Джорджем» в лондонском Барбикане.

15 августа она начнет серию из 10 концертов на лондонской арене O2.