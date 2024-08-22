Ариана Гранде выпустила бонус-треки в честь 10-летия «My Everything»

Розоватый винил, который доступен для предварительного заказа на сайте Арианы Гранде, содержит список треков оригинального сета, а также песни, которые ранее никогда не были доступны в этом формате: «Bang Bang», «Only 1», «You Don't Know Me», «Cadillac Song» и «Too Close». Дата релиза - 6 декабря.



My Everything delux

Певица также представила совершенно новое цифровое делюкс-издание My Everything, включая «Too Close» и «Cadillac Song», что стало первым случаем, когда эти бонус-треки стали доступны для прослушивания.

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Празднование продолжится на следующей неделе, когда Гранде выпустит ограниченный 7-дюймовый виниловый комплект с «Problem», «Break Free», «Love Me Harder» и «One Last Time» 26 августа, а затем цифровой комплект с а капелла и инструментальными версиями тех же синглов, а также «Bang Bang» 27 августа.

Кроме того, звезда выпустила на своем сайте новую линейку юбилейной продукции, в которую вошли рубашки, свитшоты и спортивные штаны пастельно-розового, лавандового и черного цветов.