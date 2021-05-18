Ариана Гранде вышла замуж

Свадьба состоялась в доме Гранде в Монтесито, штат Калифорния, и на церемонии присутствовали всего два десятка гостей – родные и близкие друзья молодоженов. Известно, что настоящей «церемонии» не было - она ​​и ее жених Далтон Гомес неформально сказали свое «да».



Ariana Grande и Dalton Gomez

27-летняя певица и 25-летний агент по недвижимости начали встречаться в марте 2020 года, вместе провели самоизоляцию, а в декабре обручились.

Мама Арианы - Джоан - дала ей одобрение. Она сказала: «Я так рада приветствовать Далтона Гомеса в нашей семье! Ариана, я так сильно люблю тебя и Далтона!!!!»



Доме Гранде в Монтесито

Ариана купила дом в июне 2020 года у телеведущей Эллен ДеДженерес. Она потратила на покупку поместья в Монтесито 6,75 миллиона долларов.