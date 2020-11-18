Ариана Гранде сыграла три роли в клипе «34+35»

Режиссер клипа - канадец Director X, снявший недавно видео «Popstar» для Дрейка и DJ Khaled. Ариана Гранде выступила сразу в трех ролях - себя самой, танцующей в облегающем комбинезоне с танцовщицами, ученой в некой биолаборатории и человекоподобного робота, которого создают в этой лаборатории.

Как ученый, Ариана Гранде пытается оживить то ли робота, то ли гуманоида с собственным лицом. А между делом танцует то в студии, то в самой лаборатории. Завершается клип кадрами бэкстейджа, где режиссер командует Арианой, и они весело смеются, когда что-то не получается.



Ariana Grande