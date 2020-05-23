Гага и Гранде весело станцевали про боль в клипе Родригеса

В масштабном видео (снятом явно до начала пандемии коронавируса) певицы и массовка весело танцуют под дождем в ярких нарядах (розово-сиреневой гаммы нового альбома Леди Гаги «Chromatica») с множеством металлических деталей и в туфлях на платформе.

На главную героиню – Леди Гагу – также выпадают осадки в виде колюще-режущего оружия, и зрители видят ее с ножом в бедре ползущей по луже. Ролик изобилует компьютерной графикой, например, бесконечно удлиняющей волосы певиц.



Rain On Me

Автором клипа стал кинорежиссер Роберт Родригес («От заката до рассвета», «Город грехов 2», «Дети шпионов»).

Ранее певицы сообщали, что спели эту песню про внутреннюю боль, а премьера трека прошла ровно три года спустя после манчестерского теракта на концерте Арианы Гранде.