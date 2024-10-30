Леди Гага показала клип «Disease» с зомби-двойниками

В видео певица борется с собственными зомби-двойниками, олицетворяющими ее внутренних демонов. Таким способом Леди Гага пытается вернуть себе контроль над собственными страхами.

Режиссером видео выступила Таню Муиньо, снимавшая клипы для Гарри Стайлса, Карди Би, Дуа Липы и Дженни Ким из Blackpink. А вот с Леди Гагой она сотрудничает впервые.

Вот что написала Леди Гага в соцсетях о клипе «Disease»:

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«Я много думаю об отношениях со своими внутренними демонами. Мне никогда не было легко переживать столкновение с соблазнительным хаосом и смятением. Из-за этого я чувствовала клаустрофобию. Болезнь [именно так переводится слово disease] – это столкновение со страхом, с собой и с собственной внутренней тьмой. Осознание того, что иногда я не могу победить или убежать от тех собственных сторон, которые меня пугают».



Lady Gaga

По словам Леди Гаги, как бы она ни пыталась убежать от внутренних демонов, она рано или поздно встретит их снова – пусть даже и на мгновение. Поэтому певица «танцует, трансформируется, бежит и очищается», снова и снова возвращаясь к себе.

«Disease» – лид-сингл из нового седьмого студийного альбома Леди Гаги. Он должен выйти в феврале 2025-го, но название и точная дата релиза пока не раскрывается. Эта пластинка станет первой полноценной работой Леди Гаги за пять лет со времен «Chromatica» (2020).