Леди Гага, Ариана Гранде и Сабрина Карпентер стали триумфаторами MTV VMA

Триумфатором вечера стала Леди Гага (которая лидировала и в номинациях - 12), получившая четыре награды, в том числе одну из главных – «артист года». Хотя по традиции победителя в этой номинации объявляют в конце церемонии, на этот раз ее вручили в начале. У Леди Гаги было запланировано в тот же вечер выступление в Madison Square Garden, и его начало было сдвинуто примерно на час, чтобы она могла попасть на церемонию вручения премии VMA. Остальные статуэтки достались певице за клип «Abracadabra» и коллаборацию с Бруно Марсом «Die With A Smile». Ее выступление на премии было записано заранее.
Ариана Гранде и Сабрина Карпентер разделили второе место, получив по три награды каждая. Первая – за песню и клип «Brighter Days Ahead», названный «видео года». Гранде также вручала награду Video Vanguard Award Мэрайе Кэри. Карпентер была названа поп-артистом года, награждена за лучший поп-альбом «Short n’ Sweet» и клип «Manchild».
«Я правда не воспринимаю как должное то, что вы находите время в своей жизни, чтобы послушать альбом. Я так благодарна — будь то Short n’ Sweet, или Man’s Best Friend, мой новый альбом, или один из моих 29 до этого», - сказала на церемонии Сабрина Карпентер.
Две статуэтки получила рэперша Doechii за клип «Anxiety», лучшим рок-видео стал клип «All My Love» Coldplay, лучшим латино-видео – «Soltera» Шакиры, лучшей группой – Blackpink. Специальную награду Rock the Bells Visionary Award получил Баста Раймс, Latin Icon Award – Рики Мартин.
Ариана Гранде вручила Мэрайе Кэри почетную статуэтку за лучшее R’n’B видео (Type Dangerous). Для Мэрайи это стало её первой наградой на VMA.
Одним из самых запоминающихся номеров церемонии стал трибьют покойному Оззи Осборну в исполнении Стивена Тайлера и Джо Перри из Aerosmith, а также Yungblud. На премии выступили Сабрина Карпентер, Doja Cat, Лола Янг, Тейт Макрей и другие.
MTV VMA 2025
- Лучший альбом — Сабрина Карпентер, Short n’ Sweet
- Песня года — Розэ и Бруно Марс, APT
- Лучший поп-артист — Сабрина Карпентер
- Лучшая музыкальная группа — Blackpink
- Лучший новый артист — Алекс Уоррен
- Лучшее поп-видео — Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
- Лучшее выступление восходящей звезды (MTV Push Performance of the Year) — KATSEYE, Touch
- Лучшее хип-хоп видео — Doechii, Anxiety
- Лучшее альтернативное видео — Sombr, Back to Friends
- Лучшее рок-видео — Coldplay, All My Love
- Лучшее латина-видео — Шакира, Soltera
- Лучшее K-Pop видео — Lisa ft. Doja Cat Raye, Born Again
- Лучшая песня лета — Tate McRae, Just Keep Watching
- Лучшее афробитс-видео — Tyla, Push 2 Start
- Лучшее кантри-видео — Megan Moroney, Am I Okay?
- Лучшее длинное видео — Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
- Лучшая кинематография — Kendrick Lamar, Not Like Us
- Лучшие визуальные эффекты — Sabrina Carpenter, Manchild
- Лучшая хореография — Doechii, Anxiety