Эд Ширан увеличил альбом «Play» вдвое

Из новинок в альбоме появились «Problems», «War Game», «Regrets», «Freedom», «Skeletons», «Technicolor», «Satellite», «Lights Out», «Fade Out», «Crashing», «Rapture», «Spiral» и «I Don’t Wanna Go To Bed», - а также ремикс на «Sapphire», созданный при участии индийского музыканта-мультиинструменталиста, композитора, певца и продюсера Ариджита Сингха.

Среди самых ярких — «Skeletons» — ритмичная песня, в которой Ширан поёт о конфликте в отношениях: «Не хочу наживать в тебе врага, / И это разбивает мне сердце, / Мы выкапываем старые скелеты в два часа, / Когда наши тела могли бы / Наслаждаться временем в этой спальне, / Заткнём это сегодня вечером».



Ed Sheeran

Виниловая пластинка Play (Super Deluxe Edition) будет включать в себя 24-страничный буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями, рукописными аннотациями, полными текстами песен и эксклюзивными иллюстрациями, созданными специально для этого релиза.

Альбом Эда Ширана «Play» впервые вышел в сентябре и состоял из 13 песен. Это первый из пяти запланированных альбомов Ширана с названиями, основанными на символах управления мультимедиа, за которыми последуют Pause, Fast Forward, Rewind и Stop. Шестой, Eject, по словам Ширана, он хотел бы выпустить в день своей смерти.