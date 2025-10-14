Логотип альбома Эда Ширана появится на футболках «Барселоны»

На сине-гранатовой полосатой форме будет красоваться надпись «Play» в рамках спонсорского соглашения, временно заменив обычный логотип Spotify.

В новой футболке игроки выйдут на женский матч против «Гранады» 19 октября и на мужской игре «Эль-Класико» с «Реалом».

Ширан станет первым британским сольным поп-музыкантом, ставшим спонсором футболки клуба, следуя по стопам Трэвиса Скотта, Coldplay и Дрейка.

«Видеть мой новый альбом Play на футболке «Барселоны» — один из тех моментов, в которые мне трудно поверить, — сказал 34-летний музыкант, болеющий за «Ипсвич Таун». - Я любил футбол всю свою жизнь, поэтому возможность выступить на такой культовой сцене и поделиться ею с болельщиками по всему миру очень много значит для меня».

Логотип появится на футболках некоторых из самых известных футболистов, включая обладателя «Золотого мяча» Айтану Бонмати, Ламина Ямала и Роберта Левандовски.



Роберт Левандовски с логотипом «Play» Эда Ширана

«Песни Эда давно входят в плей-лист нашей раздевалки, поэтому увидеть его новый альбом на нашей футболке к «Эль Класико» — это нечто особенное, — сказал Левандовски. - Музыка и футбол невероятно объединяют болельщиков, и я горжусь тем, что представляю эту связь на поле».

Будет изготовлено всего 1899 футболок «матчевого качества», а «ещё более эксклюзивная» коллекция из всего 22 футболок будет подписана игроками.

Ширан, проживающий недалеко от Фрамлингема в графстве Саффолк, также лично подпишет 11 футболок.

Манель дель Рио, генеральный менеджер клуба, сказал: «Мы очень гордимся тем, что на нашей футболке красуется такой художник, как Эд Ширан. Смена логотипа стала одним из самых знаковых моментов каждого сезона».

Помимо эксклюзивных футболок, которые будут представлены в день матча, логотип также будет представлен на различных предметах одежды, включая футболки, толстовки и шарфы.

Клуб также выпустит специальную версию своего плейлиста в день матча на Spotify, куратором которого является Ширан.

С 23 октября форма для Эль-Класико с логотипом Play также будет доступна для использования в игре eFootball.

«Мы очень рады познакомить настоящего футбольного болельщика с таким важным событием, как Эль-Класико, — сказал Марк Азан, вице-президент Spotify по партнёрским отношениям и маркетингу. - Искренняя любовь Эда к футболу и его статус одного из самых известных мировых художников позволили разместить Play на футболке «Барсы» естественный выбор».