Эд Ширан вернулся к танцевальной музыке в «Azizam»

Эд Ширан написал «Azizam» в соавторстве с Ilya – шведским продюсером персидского происхождения, ранее сотрудничавшим с Арианой Гранде. Само слово «Azizam» – обращение к близкому человеку, означающее «мой дорогой» или «мой любимый».

Во время совместной работы в студии Ширан и Ilya обнаружили, что персидская народная музыка во многом похожа на ирландскую – а Ширан наполовину ирландец. Вот что рассказал певец о создании «Azizam»:

«Хотя это не похоже на мои предыдущие работы, "Azizam" кажется мне знакомым. Я хотел создать в песне атмосферу вечеринки, и Ilya, с которым мы работали вместе, помог довести это до ума. Сотрудничество с ним было вдохновляющим».

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Ed Sheeran

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Трек «Azizam», написанный также в соавторством с Джонни Макдейдом из Snow Patrol, войдет в новый альбом Эда Ширана «Play». Дата релиза пока неясна, но ранее певец говорил о возвращении в большую поп-музыку – и, судя по звучанию «Azizam», сдержал свои обещания.