Эд Ширан стал акционером клуба АПЛ "Ипсвич"

Певец стал обладателем 1,4% акций клуба, болельщиком которого он является.
«Я рад сообщить, что приобрел небольшую долю в футбольном клубе из моего родного города, - написал Ширан в соцсетях. - Любой фанат мечтает стать владельцем клуба, за который он болеет, и я очень благодарен за эту возможность. Я живу в Саффолке с трехлетнего возраста и всегда чувствовал себя здесь как дома. Я не являюсь акционером с правом решающего голоса или членом правления, я просто вкладываю деньги в клуб, который люблю. С нетерпением жду начала начала сезона премьер-лиги!»
"Ипсвич" выступит в главном дивизионе чемпионата Англии впервые с сезона 2001/02, тогда команда заняла 18-е место и покинула элитную лигу. "Ипсвич" становился чемпионом Англии в 1962 году, также команда один раз выигрывала Кубок Англии (1978), а в 1981 году стала обладателем второго по силе клубного международного турнира Европы - Кубка УЕФА (сейчас - Лига Европы).
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