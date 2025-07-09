Эд Ширан открывает выставку своих картин

Исполнитель хита Thinking Out Loud представит свои работы на выставке Cosmic Carpark Paintings в галерее HENI в Сохо, Лондон, с 10 июля по 1 августа.

Ширан создавал свои произведения искусства, разбрызгивая краску на холстах на заброшенной автостоянке. Свой стиль певец описал как «Джексон Поллок, но с яркой краской для дома».



Ed Sheeran

Объясняя, как возникло это искусство, британский певец и автор песен сказал в заявлении:

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«Я начал рисовать в конце своего тура Divide в 2019 году, и с тех пор это стало для меня отдушиной. В детстве оба моих родителя работали в сфере искусства, поэтому, естественно, я всегда интересовался этим, и мне всегда нравилось изучать искусство в школе. В прошлом году я постоянно был на гастролях и большую часть своего свободного времени в Великобритании посвящал рисованию. Каждое утро я бежал на заброшенную парковку в Сохо, рисовал, потом бежал домой, и так продолжалось каждый день, пока я снова не отправлялся на гастроли».

Изначально певец Shape of You создавал картины для своих близких, а затем его хорошие друзья — художник Дэмиен Херст и основатель HENI Джо Хейдж — убедили его «надеть (свою) собственную одежду».

Картины можно приобрести, а вырученные средства пойдут в фонд Эда Ширана, который поддерживает музыкальное образование в Великобритании.

Выставка «Космические картины на парковке» проходит с 10 июля по 1 августа. Вход свободный, предварительная запись не требуется.